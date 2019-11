Rezort zahraničia: Osobitný vyslanec EÚ pre západný Balkán je potrebný

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák počas 181. schôdze vlády SR v Bratislave 6. novembra 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 26. novembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR by privítalo vznik postu osobitného vyslanca EÚ pre západný Balkán. V utorok to uviedol hovorca rezortu diplomacie Boris Gandel. Reagoval na otázku TASR týkajúcu sa správ srbských médií, ktoré informovali o tom, že hlavným kandidátom na daný post je minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.uviedol Gandel. MZVaEZ SR je podľa slov svojho hovorcu presvedčené, že tento post, pretožedodal Gandel.O tom, že osobitným vyslancom EÚ pre západný Balkán by sa mal stať Miroslav Lajčák - súčasný šéf slovenskej diplomacie a bývalý vysoký predstaviteľ pre Bosnu a Hercegovinu - informoval spravodajský portál European Western Balkans. Odvolal sa pri tom na správy srbského denníka Večernje novosti.O prípadnom vytvorení pozície osobitného vyslanca pre západný Balkán rozhodne nová Európska komisia v súčinnosti s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ktorej novým šéfom bude podpredseda EK a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borell.S Borellom mal Lajčák pracovné stretnutie minulý týždeň v pondelok (18.11.) v Bruseli. EÚ zvažuje vytvorenie tejto pozície aj v kontexte toho, že Spojené štáty majú dvoch vyslancov pre Balkán, ako aj v súvislosti s rokovaniami o ďalšom rozširovaní, ktoré sa týkajú práve tohto regiónu.Podľa nemenovaných diplomatov EÚ je v hre viacero kandidátov, pričom Únia hľadá diplomata so skúsenosťami z balkánskeho prostredia.Nie je zatiaľ jasné, kedy nová európska exekutíva vyhlási vytvorenie daného postu, pravdepodobne to však bude ešte pred májovým summitom EÚ - západný Balkán v Záhrebe, ktorý bude mať organizačne na starosti chorvátske predsedníctvo v Rade EÚ.