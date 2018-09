Rezort zahraničia rešpektuje závery OPCW o otrave v Amesbury

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. septembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR plne uznáva a rešpektuje výsledky vyšetrovania Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Tie ukázali, že látka z júnovej otravy dvoch osôb v anglickom meste Amesbury sa zhoduje s tou, ktorou otrávili bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju. Svoj ďalší postup v tejto veci chce slovenská diplomacia koordinovať so Spojeným kráľovstvom a ďalšími spojencami.Ministerstvo tiež víta, že sa Spojené kráľovstvo rozhodlo správu OPCW sprístupniť. Považuje to za potvrdenie snahy tejto krajiny o transparentný postup pri vyšetrovaní prípadov.doplnil rezort.Británia chemikáliu použitú pri otravách už predtým identifikovala ako novičok - smrtiacu bojovú látku vyrábanú v Sovietskom zväze v ére studenej vojny. OPCW však vo svojej najnovšej správe novičok priamo nespomenula. Ruská misia pri OPCW na správu reagovala slovami, že organizácia sa dala zatiahnuť doBritská premiérka Theresa Mayová tiež v stredu v parlamente vyhlásila, že dvaja hlavní podozriví v prípade Skripaľa a jeho dcéry sú agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU.Po marcovej otrave sa 19 krajín Európskej únie rozhodlo vypovedať ruských diplomatov. Slovensko k takémuto kroku nepristúpilo, povolalo však slovenského veľvyslanca v Moskve Petra Priputena na konzultácie. Priputen sa v druhej polovici apríla vrátil späť do Moskvy. Podľa šéfa tlačového oddelenia MZVaEZ Igora Skočeka to bolo v čase, keď svojich veľvyslancov do Ruska vrátila EÚ a ďalších jej sedem členských krajín.