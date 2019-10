Rezort zahraničia sa zaoberá premiestnením detí Wisterovej do cudziny

Vera Wisterová, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. októbra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) sa zaoberá prípadom neoprávneného premiestnenia maloletých detí Very Hulsh Wisterovej do cudziny. Je v kontakte s kompetentnými orgánmi na Slovensku aj s príslušnými orgánmi v zahraničí. Prípadu rezort diplomacie venuje sústredenú pozornosť. Ministerstvo to uviedlo pre TASR v reakcii na prípad.Hulsh Wisterová pre TASR potvrdila, že otec detí ich neoprávnene premiestnil do cudziny. Kde sa nachádzajú povedať nevie. Hulsh Wisterová hovorí o únose, ku ktorému podľa jej slov došlo 24. októbra 2019.uviedla pre TASR. Dodala, že podľa súdneho rozhodnutia mal 24. októbra 2019 ukončiť styk s deťmi o 18.00 h.Otec mal podľa jej slov možnosť sa s deťmi pravidelne stretávať 16-krát do mesiaca, v súlade s rozhodnutiami slovenských súdov.doplnila s tým, že motív nepozná.doplnila Hulsh Wisterová.Deti vzal do cudziny bez jej vedomia.zdôraznila matka, ktorá svoje dve deti videla naposledy 24. októbra. Doteraz nemá s nimi žiadny kontakt.uviedla s tým, že podniká dostupné právne kroky.doplnila.Vera Hulsh Wisterová žije na Slovensku s deťmi od roku 2014. Predtým žila v Izraeli, od návratu na Slovensko chodievali do Izraela iba na krátke dovolenky, aby navštívili manželovu rodinu.priblížila.