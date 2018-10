Rezort zahraničia: SR je v otázke sankcií proti Rusku v súlade s EÚ

Moskva, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. októbra (TASR) - Za oficiálnu zahraničnú politiku SR zodpovedá vláda, konkrétne ministerstvo zahraničných vecí, pričom pozícia štátu v súvislosti so sankciami proti Rusku zostáva v súlade s Európskou úniou. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva Boris Gandel v reakcii na pondelkové stretnutie predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) so šéfom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname EÚ.zdôraznil hovorca slovenského ministerstva zahraničných vecí. Zároveň dodal, že pracovné cesty predsedu parlamentu sú plne v kompetencii Kancelárie NR SR.Danko sa stretol s Volodinom v pondelok počas tretieho parlamentného summitu eurázijských krajín v tureckej Antalyi. Išlo o ich štvrté stretnutie na oficiálnej úrovni, pričom Danko už pred cestou do Turecka nazval Volodina svojím osobným priateľom.Predseda slovenského parlamentu v Antalyi kritizoval sankcie proti Rusku, okrem iného aj preto, že zabránili zorganizovaniu eurázijského summitu v Bratislave. Volodinovi totiž sankcie znemožňujú vstup na územie EÚ. Danko však má podľa vlastných slov prísľub zo strany Ruska a Južnej Kórey, ktorí sú iniciátormi eurázijských summitov, že v prípade skončenia sankčného režimu sa bude môcť stretnutie eurázijských parlamentných lídrov konať v Bratislave.