Rezort zahraničia SR upozorňuje na neprehľadnú situáciu v Katalánsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Slováci, ktorí plánujú cestovať do Španielska, presnejšie regiónu Katalánska, musia rátať s rôznymi obmedzeniami na cestách i vo väčších mestách, ako sú Barcelona, Girona, Lleída, Tarragona. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v súvislosti s eskalujúcimi protestnými akciami reagujúcimi na vynesenie rozsudku nad lídrami katalánskych separatistov.uvádza slovenský rezort diplomacie.Slovenským občanom cestujúcim do tohto regiónu naďalej odporúča vyhnúť sa masovým zhromaždeniam a protestným sprievodom a riadiť sa pokynmi miestnych policajných orgánov. Upozorňuje v tejto súvislosti, že chaotickú situáciu sa pokúšajú zneužiť aj kriminálne živly, ktoré pokračujú vo svojej trestnej činnosti – pouličných a vreckových krádežiach.