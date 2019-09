Rezort zahraničia upozorňuje slovenských turistov na tajfún Mitag

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Slovenských turistov nachádzajúcich sa v Japonsku upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR na tajfún Mitag. Ten by mal v najbližších dňoch zasiahnuť Okinawu a západné Japonsko. Informovalo o tom MZVaEZ.uviedol rezort diplomacie. Odporúča tiež sledovať Japonskú meteorologickú agentúru.Slováci, ktorí plánujú v nadchádzajúcich dňoch cestovať do týchto japonských oblastí, by mali vopred kontaktovať turistické agentúry a letecké spoločnosti a overiť si aktuálny stav leteckých spojení a prevádzky letísk v uvedených oblastiach Japonska, radí MZVaEZ.