Rezort zahraničia varuje Slovákov v Japonsku pred tajfúnom Trami

Bratislava 28. septembra (TASR) - Japonsko môže cez víkend (29. - 30. 9.) zasiahnuť tajfún Trami. Slovákov, ktorí sa tam nachádzajú alebo plánujú vycestovať, na to upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Odporúča im, aby sa riadili pokynmi lokálnych zložiek krízového manažmentu, polície a záchranných zložiek.Tajfún má podľa informácií ministerstva zasiahnuť predovšetkým prefektúry Okinava a Kagošima i súostrovie Amami. V nedeľu (30.9.) môže Trami zasiahnuť aj hlavný ostrov Honšu, najmä jeho západnú časť. Pre aktuálne informácie ministerstvo odporúča sledovať webstránku Japonskej meteorologickej agentúry.Rezort diplomacie cestujúcim tiež odporúča, aby si u svojich turistických agentúr alebo leteckých spoločností overili, či ich let nezrušili. Do pozornosti dáva i dobrovoľnú registráciu na svojich stránkach. Podľa agentúry DPA do piatkového poobedia došlo k zrušeniu približne 260 letov.V piatok ráno miestneho času bolo oko búrky približne 240 kilometrov juhovýchodne od ostrova Mijako a smerovalo na severozápad rýchlosťou 15 kilometrov za hodinu. Očakáva sa, že na Okinave spadne do soboty večera do 300 milimetrov zrážok a búrka by mohla okolo ostrova vytvoriť vlny do výšky 12 metrov. Ohroziť môže aj nedeľné voľby okinavského guvernéra.