Rezort zahraničia: Vpád cudzích vojsk do ČSSR bol akt agresie

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 21. augusta (TASR) - Okupácia Československa armádami piatich štátov Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom, obsadenie suverénneho štátu, v ktorom občania demokratickým spôsobom hľadali východiská z nahromadených problémov, mala závažné dôsledky pre našu spoločnosť. Vpád cudzích vojsk navždy pochoval ideály, ktorými žila vtedajšia spoločnosť v Československu, a pošliapal snahy o demokratizačné premeny štátu. Pri príležitosti 50. výročia začiatku okupácie to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Rezort vníma tento "spojenecký" zásah v Československu ako neprípustný akt agresie.upozorňuje ministerstvo s tým, že vojenská intervencia pred 50 rokmi bola súčasťou zvrátenej logiky studenej vojny, ktorej návrat ako suverénny štát, ktorý je členom EÚ, NATO, ako aj ďalších relevantných medzinárodných organizácií, nesmieme pripustiť.deklaruje rezort.Podľa ministerstva je viac ako symbolické, že Slovensko sa v čase jubilejného výročia invázie do Československa pripravuje na svoju predsednícku úlohu v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).dodal rezort.