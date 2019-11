Rezort zahraničia: Vzťah medzi Cyprom a SR je na veľmi dobrej úrovni

Na archívnej snímke Bratislavský hrad. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 14. novembra (TASR) – Úroveň vzťahov medzi Cyperskou republikou a Slovenskom je na veľmi dobrej úrovni. Slovensko zaujíma na Cypre špecifické postavenie vďaka dlhodobej prítomnosti príslušníkov Ozbrojených síl SR v mierovej misii OSN UNFICYP a bikomunitnému dialógu. Pre TASR to uviedla Naďa Hlavačková zo sekcie európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.priblížila Hlavačková. Ako doplnila, bikomunitný dialóg je pravidelne oceňovaný najvyššími predstaviteľmi OSN a EÚ, ale aj zahraničnými diplomatmi.dodala.Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) počas pracovnej cesty Cypru (13.11.) poznamenal, že tento rok sa oslavuje aj 30 rokov bikomunitného dialógu.povedal Pellegrini.Cyprus je rozdelený na dve autonómne časti a v rozpore s rezolúciami OSN i na dve právne samostatne fungujúce zóny - na juhu ostrova medzinárodne uznaná Cyperská republika a takzvaná Severocyperská turecká republika na severe, ktorú okrem Turecka neuznáva žiadny štát medzinárodného spoločenstva. Medzi nimi sa podľa riaditeľa tlačového odboru MZVaEZ SR Juraja Tomagu nachádza takzvané nárazníkové pásmo pod kontrolou mierových síl OSN. Hlavačková doplnila, že Slovensko uznáva len Cyperskú republiku, Severocyperskú tureckú republiku neuznáva.Premiér v stredu absolvoval návštevu slovenských vojakov vo Famaguste na Cypre, kde pôsobia v rámci mierovej misie OSN UNFICYP. Vo štvrtok sa mal stretnúť s predsedom Snemovne reprezentantov Demetrisom Syllourisom, následne sa mal presunúť do prezidentského paláca, kde mal plánované stretnutie s cyperským prezidentom Nikosom Anastasiadisom. Poslednou zastávkou Pellegriniho v rámci pracovnej návštevy Cypru malo byť stretnutie so šéfkou Mierovej misie OSN UNFICYP Elizabeth Speharovou. Pellegrini však pracovnú cestu ukončil predčasne pre dopravnú nehodu autobusu s nákladným autom pri Nitre, pri ktorej zahynulo 12 osôb. Na Slovensko sa vrátil v stredu vo večerných hodinách.