Rezort zdravotníctva chce, aby do škôlok prijímali len zaočkované deti

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára, sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Predložilo ho Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Prijaté by do predškolských zariadení mohli byť aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.uvádza sa v predkladacej správe.Novela hovorí o tom, že kolektívne zariadenie vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Z tohto dôvodu pristúpil rezort k úprave zákona.Vzhľadom na potrebu urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prípade zavlečenia prenosného ochorenia do kolektívu chce MZ SR zaviesť povinnosť pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež, viesť zoznam osobných údajov potrebných na tento účel.Návrh zákona vypúšťa skutkovú podstatu priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu.O návrhu by vláda mala rokovať v júni.