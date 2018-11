Rezort zdravotníctva chce, aby farmafirmy zlacneli lieky

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 14. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva chce, aby farmaceutické firmy zlacneli ceny liekov pre slovenských pacientov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. V pondelok (12.11.) ich vyzvalo, aby v rámci revízie úhrad do stredy predložili svoje návrhy. Z viac ako 300 výrobcov zareagovali podľa rezortu dve firmy. Zástupcovia farmapriemyslu postup štátu v prípade revízie kritizujú. Tvrdia, že proti revízii nenamietajú, chcú ale, aby sa riešila zákonne.Výrobcovia liekov sa v pondelok stretli s ministerkou Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) aj premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).informovali v spoločnom stanovisku Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL).Pokiaľ by farmafirmy ceny zlacnili, revízia by sa podľa ministerstva nedotkla pacientov.uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Ministerstvo je presvedčené, že farmafirmy majú priestor na zníženie cien. Poukazuje na to, že originálni výrobcovia liekov vykazujú neprimerané zisky, ktoré sa v niektorých prípadoch pohybujú od 70 do 90 percent.skonštatovala Eliášová.Výrobcovia a dodávatelia liekov štátu odkázali, že si neuvedomuje, aké závažné následky by návrh Dôvery mal. Tvrdia, že na stretnutí odznelo, že ak ceny neznížia tak, aby pacienti nemuseli nič doplácať, vláda ich vykreslí zle v médiách.uviedli AIFP a ADL.Asociácie tvrdia, že návrh zohľadňuje výlučne záujmy zdravotných poisťovní vrátane zvyšovania ich zisku a nie záujmy pacientov. "argumentujú s tým, že aktuálny návrh je iba úradnícky počin. Upozorňujú, že v dôsledku revízie by niektorým pacientom narástli doplatky za lieky aj o stovky eur. Navrhujú nech štát spraví revíziu úhrad liekov.zhrnuli AIFP a ADL.Ministerka Kalavská avizovala, že bude naďalej iniciovať kroky na zefektívnenie používania verejných zdrojov v zdravotníctve tak, aby pacienti mali lepšie podmienky na liečbu.doplnila Eliášová.Podľa zdravotných poisťovní je dôležité, aby sa po rokoch spravil v úhradách za lieky poriadok. Ročná úspora 70 miliónov eur, ktorú je možné dosiahnuť revíziou úhrad, by podľa Asociácie zdravotných poisťovní (AZP) SR mohla významne prispieť k zabezpečeniu lepšej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Tvrdí, že prinesie férovejšie ceny liekov a v mnohých prípadoch aj nižšie doplatky za lieky.poznamenala výkonná riaditeľka AZP SR Katarína Kafková.Upozornila, že revízia sa od roku 2011 nerobila, čím vznikol netransparentný stav. Štát tak podľa nej nevie, prečo platí za štandardnú dávku toho istého liečiva, avšak v rôznych baleniach, výrobcovi rôzne ceny.uzavrela Kafková. Cieľom revízie má byť, aby sa za rovnakú sumu za jednotku účinnej látky platilo rovnako bez ohľadu na veľkosť balenia lieku či diagnózu, na ktorú bol liek predpísaný.