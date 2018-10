Rezort zdravotníctva chce zmeniť spôsob prerozdeľovania poistného

Ilustračné foto VsZP. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) – Spôsob prerozdeľovania poistného medzi zdravotnými poisťovňami by sa mal zmeniť. Na poistencov, ktorí sú rovnako chorí, majú mať rovnaký objem zdrojov. Návrh ministerstva zdravotníctva už odobrila vláda. Novelou zákona o zdravotných poisťovniach a o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou sa má na októbrovej schôdzi zaoberať parlament."Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s Asociáciou zdravotných poisťovní upravilo prerozdeľovacíuviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Do prerozdeľovacieho mechanizmu sa má doplniť nový parameter, a to výška nákladov na poistenca za predchádzajúce obdobie (dva až tri roky) – ide o tzv. viacročné nákladové skupiny. V zahraničí sa tento parameter podľa slov Eliášovej ukázal akoObdobný postup používajú napríklad v Holandsku či iných vyspelých krajinách, kde sa podľa MZ ukázal akoZákladným predpokladom je podľa rezortu snaha o predpovedanie budúcich nákladov, na základe ktorých sa poistné bude prerozdeľovať. Čím vyššia je predikčná sila modelu, tým presnejšie sa podľa ministerstva definujú budúce náklady jednotlivých poistencov.uvádza sa v návrhu novely.V súčasnosti sa prerozdeľovanie poistného vykonáva pri zohľadnení demografických indexov, farmaceuticko-nákladových skupín a nadlimitnej sumy. Podľa MZ prerozdeľovací systém nedostatočne odhaduje výdavky na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti. Ministerstvo chce preto dosiahnuť, aby každá poisťovňa mala k dispozícii rovnaký objem zdrojov na poistenca s vybranými charakteristikami.Novela zákona upravuje aj vymáhanie pohľadávok na poistnom, ktoré sa v súčasnosti realizuje dvoma spôsobmi. Ministerstvo ho navrhuje upraviť tak, aby sa v prvom stupni realizovalo výlučne prostredníctvom zdravotných poisťovní. Úlohy druhostupňového orgánu by v plnej miere mal prevziať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.Zákon má v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta nadobudnúť účinnosť od 20. decembra 2018, niektoré ustanovenia začnú platiť neskôr.