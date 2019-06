Rezort zdravotníctva: Chýbajúce očné lieky majú byť dostupné v auguste

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 28. júna (TASR) - Chýbajúce lieky do očí od farmaceutickej spoločnosti Unimed Pharma by mali byť dostupné opäť v auguste. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Výroba v spoločnosti bola v minulosti Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) pozastavená pre zistený nesúlad výrobcu so správnou výrobnou praxou.S výrobcom sa v piatok stretli šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová, predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS) a generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky Peter Musil.priblížila Eliášová.Ako doplnila, MZ SR zároveň v spolupráci s hlavným odborníkom pre oftalmológiu ešte v máji na svojej webovej stránke zverejnilo skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných očných liekov.uzavrela.Vydaný nesúlad sa týkal liekov Antalerg 0,05 %, Benoxi 0,4 %, Betalmic 0,5 %, Brimonal 0,2 %, Fenefrin 10 %, Jodid draselný 2 % Unimed Pharma, Jodid draselný a sodný 2 % Unimed Pharma, Kromolyn sodný 2 %, Pilokarpin 1 % a 2 %, Sensilux, Timolol 0,25 % a 0,5 %, Uniclophen 0,1 %, Unidexa 0,1 %, Uniflox 0,3 %, Unilat 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia, Unitimolol 0,5 %, Unitropic 0,5 % a 1 %.Slovenská farmaceutická spoločnosť pritom vo vyjadrení pre TASR ešte v marci ubezpečila, že svojimi liekmi neohrozila a neohrozí zdravie pacientov.