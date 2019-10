Rezort zdravotníctva hovorí, že tender na záchranky sa zrušiť nedá

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. októbra (TASR) – Zrušenie tendra na obsadenie staníc zdravotnej záchrannej služby (ZZS) podľa právneho výkladu nie je možné. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na mimoparlamentnú stranu Za ľudí.Andrea Letanovská z mimoparlamentnej strany Za ľudí v stredu uviedla, že tender sa realizoval nezákonne a možno ho zrušiť. Problémy vidí v zložení výberovej komisie aj samotnom procese výberu. Tvrdí, že kompetentné orgány vrátane ministerstva zdravotníctva situáciu neriešia. Vyzvala ich, rovnako ako šéfku rezortu zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby nezákonný stav riešili.komentovalo MZ SR.Ministerstvo taktiež odmieta tvrdenia, že by v danej veci nekonalo. Poukázalo na to, že Kalavská v súvislosti s výberovým konaním konala okamžite, a to na základe medializovaných informácií. Naopak, rezort poukázal na to, že na rozdiel od ostatných subjektov ako jediný inicioval konkrétne právne kroky a prípad dal prešetriť generálnej prokuratúre.Kalavská zároveň podala vláde SR návrh na odvolanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomáša Haška, ktorá o jeho odvolaní rozhodla na svojom zasadnutí v utorok (22. 10.). Pre tender v najbližšom období predloží návrh na zmenu súčasnej právnej úpravy.Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS za 800 miliónov eur v polovici júna sa týkalo 328 bodov. Najviac ich získala spoločnosť LSE - Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc. Dôvodom pochybností okolo tendra boli informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Haško však zaujatosť členov komisie opakovane odmietol. Trval na tom, že tender bol v súlade s príslušnou legislatívou.