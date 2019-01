Rezort zdravotníctva: Na Slovensku chýbajú tisícky lekárov a sestier

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 25. januára (TASR) - Podľa údajov Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na Slovensku momentálne chýba 3500 lekárov. Približne 2000 ďalších lekárov je v dôchodkovom veku. Nedostatok zdravotníckych pracovníkov je celosvetovým problémom a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) dlhodobo poukazuje na to, že aj na Slovensku chýbajú tisícky sestier. Podľa údajov MZ SR momentálne zhruba 3500.uviedla prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová. MZ ani viacerí zamestnávatelia si podľa nej stále neuvedomujú závažnosť situácie a bagatelizujú signály, ktoré prichádzajú od sestier, lekárov a ostatných zdravotníkov o dôsledkoch nedostatku sestier. Napríklad zatváranie oddelení, ohrozenie kvality starostlivosti a preťaženosť personálu.Objavujú sa návrhy, aby Slovensko prijímalo viac lekárov z iných krajín, najmä z Ukrajiny. SKSaPA však upozorňuje na to, že návrhy na prijatie uchádzačov z krajín mimo Európskej únie, ktorí by prišli pracovať do slovenských nemocníc, môžu mať v konečnom dôsledku negatívny dosah na kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. "konštatuje Lazorová.Podľa SKSaPA snaha o získanie sestier z tretích krajín patrí medzi kroky, ktoré z dlhodobého hľadiska a ani z hľadiska kvality služieb nepomôžu systému ani pacientom. Takýmito krokmi sú podľa komory aj premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry, personálne poddimenzovanie oddelení či preťažovanie personálu. SKSaPA súhlasí s návrhmi na zvýšenie počtu študentov odborov ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Návrh spôsobu, akým by k tomu malo dôjsť, komora podľa Lazorovej predložila už exministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi a tiež ministerke Andrei Kalavskej, ale doteraz nedostala spätnú väzbu.hovorí Lazorová.Podľa Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) je ale potrebné prijímať lekárov z iných krajín preto, lebo noví študenti prídu do praxe až o šesť rokov a špecialisti sa z nich stanú o 11 rokov.uvádza ANS v stanovisku.Pre výrazný nedostatok lekárov a sestier vo viacerých nemocniciach hrozí zatváranie lôžkových oddelení.myslí si prezident ANS Marián Petko. Deje sa to podľa neho tiež vo veľkých štátnych nemocniciach, v ktorých chýba veľa sestier. Aj v Bratislave zatvárajú celé kliniky.Príčiny nedostatku zdravotníckeho personálu riaditeľ kancelárie SKSaPA Milan Laurinc vidí v preťažovaní zdravotníkov nadmerným počtom pacientov, nadčasmi, nevyhovujúcimi pracovnými podmienkami, nízkymi mzdami a malými alebo žiadnymi benefitmi.skonštatoval.Prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár dodáva, že problémom je aj zastarané pracovné prostredie a financovanie zdravotníckych výkonov, ktoré často nedosahuje hodnotu reálnych nákladov.hovorí Kollár. Pripomína, že nejde len o lekárov a sestry, ale podľa zdravotníckych štandardov na zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti treba aj zdravotníckych asistentov a sanitárov.