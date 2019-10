Rezort zdravotníctva odmieta obvinenia odborových zväzov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Všetkých osem nemocníc, na ktoré upozornilo Lekárske odborové združenie (LOZ), zaradilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR do mimoriadnych dozorných akcií. Výsledky kontrol nie je povinné predkladať, prerokúva ich s dotknutými zariadeniami. Pre TASR to v reakcii na obvinenia LOZ a Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Rezort vysvetlil, že kontrolnú a dozorovú činnosť vykonáva počas roka podľa záväzného plánu, ktorý schvaľuje ministerka. Mimoriadne akcie realizuje na základe doručených podnetov v rámci svojich kapacitných možností.tvrdí. Zároveň zdôrazňuje, že nie sú dané žiadne zákonné lehoty na vybavenie takýchto podnetov.V stanovisku ministerstvo poukázalo, že medzi zariadeniami, na ktoré podalo LOZ podnet, sú aj také, ktoré dozorujú aj samosprávne kraje. Všetkých osem nemocníc napriek tomu zaradili do plánu mimoriadnych kontrol.avizovali.Rezort zároveň pripomenul, že za dodržiavanie predpisov, vrátane kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti a dodržiavania bezpečnosti pacientov, sú plne zodpovedné manažmenty nemocníc.LOZ a OZ SaPA sa obráti na ombudsmana pre nedostatok zdravotníckeho personálu v nemocniciach. MZ SR podľa nich zlyháva vo svojej kontrolnej funkcii. V rámci kampane Nekrič na sestru, napíš ministerstvu, ktorú združenia realizujú, poslali pacienti 17 podnetov na nemocnice. Podľa predsedu LOZ Petra Visolajského ministerstvu ešte v máji posunuli osem z nich, no nedočkali sa žiadnej odpovede.