Rezort zdravotníctva odmieta výzvu zastaviť investície do nemocníc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 15. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odmieta výzvu SaS na zastavenie investícií do nemocníc. Reagovalo tak na pondelkovú tlačovú konferenciu opozičnej strany, na ktorej jej predstavitelia hovorili o projekte stratifikácie, pričom apelovali na šéfku MZ SR Andreu Kalavskú (nominanka Smeru-SD), aby zastavila všetky investície, ktoré sú v rozpore s jej reformou nemocníc. SaS síce stratifikáciu podporuje, no mieni, že jej realizáciu by mala súčasná vláda nechať na svojich nástupcov.uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Hoci súčasná ministerka zdravotníctva preukazuje snahu presadiť stratifikáciu, podľa SaS dochádza k opatreniam, ktoré sú s ňou v rozpore. Ako príklad strana uviedla rozdrobovanie neurochirurgií. Ministerstvo zasa zdôraznilo, že materiál stratifikácie je o nastavovaní parametrov kvality. "zdôraznil rezort zdravotníctva.Poslankyňa Národnej rady SR Jana Cigániková (SaS) poukázala na to, že Slovensko má po Nemecku najhustejšiu nemocničnú sieť v Európskej únii, ale na pacienta dáva podpriemerné zdroje a rovnako nízka je aj efektivita vynaloženia daných zdrojov. Upozornila tiež na chýbajúcu techniku a personál. Stratifikácia zadefinuje podľa Eliášovej aj pravidlá pre novú minimálnu sieť nemocníc, ktorá sa oproti súčasnosti niekoľkonásobne zvýši. "“ vysvetlila. Zdôraznila tiež, že finančné prostriedky z kapitálových výdavkov a eurofondov boli použité na rekonštrukciu, modernizáciu či na nákup medicínskej techniky.Eliášová tiež povedala, že zmeny by v rámci reformy boli zavádzané postupne, v horizonte 11 rokov, pričom všetky zdravotnícke zariadenia by boli na rovnakej štartovacej čiare a mali prechodné obdobie na splnenie kritérií.uzavrela hovorkyňa rezortu zdravotníctva.