Rezort zdravotníctva: Platy zdravotných sestier porastú až do 16 %

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) – Platy slovenských zdravotných sestier v budúcom roku porastú až do výšky 16 percent. Počíta s tým návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2019, na ktorom sa dohodli ministerstvá financií (MF) a zdravotníctva (MZ). Podľa tohto návrhu by mal mať rezort k dispozícii rozpočet vo výške 5,2 miliardy eur. Financie by mali poslúžiť okrem zvýšenia platov zdravotníckeho personálu aj na rekonštrukcie, zdravotnícku techniku, skríningy či na odvrátiteľné úmrtia. Informovali o tom na tlačovej konferencii minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).uviedla Kalavská. Tá si podľa jej slov uvedomuje, žePreto sa MZ rozhodlo veľký objem finančných prostriedkov dať na zvýšenie platov v sektore zdravotníctva." priblížila Kalavská. "prisľúbila.Snahou MZ podľa ministerky nie je len zastabilizovať personál v ústavných zariadeniach a ambulanciách, ale tiež. Šéfka rezortu zdravotníctva chce využiť tieto kapitálové výdavky na lepšie vybavenie nemocníc, na obnovu prístrojovej techniky a tiež na obnovu a rekonštrukcie zdravotníckych zariadení.Finančné prostriedky by sa podľa Kalavskej mali použiť aj na prevenciu odvrátiteľných úmrtí.vysvetlila Kalavská. Upraviť by sa malo aj dofinancovanie ambulantných pohotovostných služieb, urgentných príjmov a záchrannej zdravotnej služby.uviedol podpredseda vlády SR a minister Kažimír.Podľa šéfa rezortu financií tak idepriblížil Kažimír.MF zvyšuje aj prostriedky, ktoré majú ísť na rekonštrukciu a investície vo výške 100 miliónov eur.uviedol podpredseda vlády. Podľa jeho slovNávrh rozpočtu chce šéf rezortu hospodárstva predložiť vláde SR na rokovanie 10. októbra.