Rezort zdravotníctva: Pri licenciách na záchranky sme neporušili zákon

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odmieta tvrdenia, že by pri prideľovaní licencií na záchrannú zdravotnú službu (ZZS) porušovalo zákon.uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Ministerstvo tak reagovalo na tvrdenia mimoparlamentnej strany Za ľudí, ktorá tvrdí, že v záchrankovom tendri bol obídený zákon o verejnom obstarávaní.povedala v stredu odborníčka strany Za ľudí na zdravotníctvo Andrea Letanovská.MZ SR v tejto súvislosti zdôraznilo, že transparentnosť procesov je preň prioritou a na základe medializovaných informácií v súvislosti s predmetným výberovým konaním na záchranky konal rezort okamžite.pripomenula hovorkyňa Eliášová.K otázke súladu slovenskej právnej úpravy týkajúcej sa výberového konania na licencie pre záchranky s európskou legislatívou sa obrátil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na Európsku komisiu (EK).zopakovala Eliášová.Ministerstvo poukázalo aj na to, že predložilo návrh na zmenu súčasnej právnej úpravy.dodala Eliášová.Podľa jej slov nový spôsob kreovania výberovej komisie zaručuje do budúcnosti transparentnosť celého výberového konania okrem iných nových prvkov, aj práve prostredníctvom jej zloženia.Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v polovici júna sa týkalo 328 bodov. Najviac ich získala spoločnosť LSE - Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc. Dôvodom pochybností okolo tendra boli informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Vtedajší šéf Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomáš Haško zaujatosť členov komisie odmietal. Trval na tom, že tender bol v súlade s príslušnou legislatívou. Svojej funkcie sa pre kauzu vzdal.