Rezort zdravotníctva: Problémy nielen vnímame, ale aj riešime

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 9. októbra (TASR) - Rezort zdravotníctva veľmi pozorne vníma problémy slovenského zdravotníctva a postupne ich rieši. Uvedomuje si aj personálne otázky týkajúce sa ambulantného sektora. Preto sa pri vyjednávaniach s rezortom financií snažil zabezpečiť prostriedky aj na zvýšenie miezd sestier a stredného zdravotného personálu v ambulanciách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.priblížila. Reagovala tak na tvrdenie Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR, ktorá žiada pre ambulantný sektor zvýšenie prostriedkov rozpočtovaných na ambulantnú starostlivosť o 20 percent.Ministerstvo sa snaží o "omladenie" ambulantného sektora aj prostredníctvom rezidentského programu. Eliášová tiež uviedla, že na ambulantnú sféru vynakladá SR ročne približne štvrtinu celkových výdavkov na zdravotníctvo. Pre budúci rok to predstavuje sumu takmer 1,2 miliardy eur.Hovorkyňa tiež pripomenula, že zdravotné poisťovne pravidelne zvyšujú platby pre ambulantný sektor.reagovala Eliášová.Ministerstvo pripomína, že v budúcom roku pôjde do ambulantnej zdravotnej starostlivosti iba na zvýšenie miezd o 50 miliónov eur viac ako v tomto roku. Táto suma zahŕňa napríklad aj ambulantnú pohotovostnú službu, ale aj záchrannú zdravotnú službu.doplnila Eliášová.