REZORT ZDRAVOTNÍCTVA:Stavba univerzitnej nemocnice v Martine je reálna

Bratislava 16. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice, ktorá by mala sídliť v Martine. Stáť by mala približne 200 miliónov eur. Koncept počíta s tým, že nová univerzitná nemocnica v Martine (nUNM) poskytne pacientom 403 lôžok. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Cieľom je vybudovať nemocnicu s priamym zameraním na pacienta a jeho potreby. Mala by slúžiť aj na vzdelávanie, ale tiež na vedecko-výskumnú činnosť.povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Očakáva sa, že nová univerzitná nemocnica bude patriť medzi špičkové zdravotnícke zariadenia v rámci krajín V4. Moderný medicínsky komplex by sa mal nachádzať v lokalite Veľká hora, v bezprostrednej blízkosti areálu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, výskumného centra BioMed Martin, ako aj plánovanej budovy Biobanky. Rozprestierať by sa mal na ploche 84.000 štvorcových metrov.Terajšej Univerzitnej nemocnici v Martine podľa ministerstva chýba kompaktný ambulantný trakt. Ambulancie sú roztrúsené po jednotlivých budovách, čo komplikuje presun pacientov aj personálu a znižuje produktivitu práce. Projekt predpokladá, že časť priestorov doterajšej nemocnice sa prebuduje. V nej by mali byť chronické a paliatívne lôžka.Nová nemocnica v Martine by mala byť dokončená v roku 2022.