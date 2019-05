Rezort zdravotníctva: Test na okultné krvácanie si urobilo 20 % ľudí

Na archívnej snímke Andrea Kalavská. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 27. mája (TASR) – Test na okultné krvácanie, ktoré môže odhaliť rakovinu hrubého čreva a konečníka, si doposiaľ urobilo 20 percent oslovených Slovákov. V rámci Roka prevencie ho rozposielali všetky tri zdravotné poisťovne vybraným poistencom vo veku 50 až 74 rokov. Projekt spustilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ešte v januári. Šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) v pondelok na tlačovej konferencii uviedla, že by bola rada, keby sa tento počet zvyšoval.povedala Kalavská s tým, že vyzvala aj tých poistencov, ktorým obálka s testom neprišla, aby proaktívne išli k svojmu všeobecnému lekárovi a test si spravili.Ministerstvo preto spúšťa kampaň, ktorej cieľom je vyzvať ľudí na jednoduché vyšetrenie stolice. Podľa odborníkov totiž výskyt ochorenia začne klesať vo chvíli, keď sa ho zúčastní 50 percent oslovených poistencov.Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik si myslí, že metóda adresného pozývania na skríning je najúčinnejšia.povedal.Podľa gastroenterológa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Rudolfa Hrčku je cieľom Roku prevencie tiež zistiť, koľko ľudí si tento test spravilo. Z jeho analýzy vyplýva, že až pätina ľudí nad 50 rokov má v hrubom čreve minimálne jeden nezhubný nádor.uviedol s tým, že v roku 2018 sa im podarilo zachrániť 390 ľudských životov.Odborníci tiež pripomenuli, že kým z polypu v čreve vznikne rakovina hrubého čreva, trvá to aj desať rokov. Špánik pripomenul, že práve krvácanie zo stolice je prvým, okom neviditeľným príznakom, že sa polyp v čreve začína prebúdzať. Gastroenterológ Národného onkologického ústavu (NOÚ) Boris Pekárek si myslí, že dôležitým momentom je aj oddémonizovanie kolonoskopie, čomu by mala kampaň pomôcť.Na dôležitosť prevencie upozornil aj bývalý športovec Ján Lašák.uzavrel.Na test na okultné krvácanie majú nárok muži aj ženy nad 50 rokov raz za dva roky. Nádorové ochorenia sú v súčasnosti druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku.