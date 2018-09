Rezort zdravotníctva vybral ďalších prevádzkovateľov pohotovostí

Ilustračné foto. Foto: Falck Záchranná, a. s. Foto: Falck Záchranná, a. s.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva vybralo v druhom kole výberového konania na organizátorov ambulantných pohotovostí prevádzkovateľov 21 ambulancií pre dospelých a 15 ambulancií pre deti a dorast. Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnilo na svojom webe.V druhom kole tendra, ktorý rezort vypísal začiatkom júna, hľadal prevádzkovateľov celkovo 47 ambulancií pre dospelých a 35 ambulancií pre deti a dorast. Prevádzkovateľov tak opäť nenašiel pre všetky body. Napríklad v Prešovskom kraji nevyhodnotil v druhom kole ani jednu žiadosť o vydanie povolenia ako úspešnú.V prvom kole vybralo ministerstvo podľa šéfky rezortu Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) prevádzkovateľov pre 40 percent siete pohotovostí. Rezort následne prevádzkovaním viacerých neobsadených bodov organizátorov poveril.Fungovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa zmenilo od júla tohto roka, odkedy sa nazýva ambulantnou pohotovostnou službou (APS). Na Slovensku by po novom malo byť viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a vyše 60 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. Pevná sieť má počas pracovného týždňa fungovať od 14.00 do 22.00 h, predtým pohotovosti fungovali do rána.