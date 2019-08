Rezort zdravotníctva vyhlási výzvu na projekty integrovaných centier

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. augusta (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje v súlade počas tohtoročnej jesene vyhlásiť štvrtú výzvu na predkladanie projektových zámerov pre budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. V rámci ukončených troch výziev bolo celkovo prerozdelených 33,6 milióna eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.spresnila hovorkyňa s tým, že projekty sú rozmiestnené po celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja, ktorý nie je oprávnený čerpať finančné prostriedky na podporu zariadení zdravotnej starostlivosti.Podľa hovorkyne aktuálne ešte nie je stanovená výška disponibilných finančných prostriedkov na 4. kolo.špecifikovala.Ako ďalej spresnila, v súčasnosti je v konaní ešte jedna neukončená výzva Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) pre projekty z udržateľného mestského rozvoja s počtom sedem predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 6 miliónov eur.Podmienky pridelenia finančných zdrojov MZ SR vždy v konkrétnej výzve na predkladanie žiadostí špecifikuje.vysvetlila.Eliášová tiež dodala, že podľa informácií ministerstva zdravotníctva starostovia a primátori budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za stanovených podmienok vítajú.uzavrela.Zdravotná starostlivosť by sa vďaka integrovaným centrám mala sprístupniť aj na miestach, kde bolo doteraz náročnejšie dostať sa k lekárovi. Centrá budú na jednom mieste združovať všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov, čím sa vytvoria podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne vyššej úrovni. Každé centrum musí mať vybudovaný minimálny štandard, v rámci ktorého budú pôsobiť dvaja všeobecní lekári pre dospelých, jeden všeobecný lekár pre deti a dorast a gynekológ. V centre budú pôsobiť aj ďalší špecialisti, a to najmä podľa výskytu chorôb v danom území.