Rezorty majú povinnosť vyjsť do regiónov a hovoriť s firmami. Iba tak posunieme slovenský export

NITRA 19. júna (WebNoviny.sk) - Klub Slovenskej a priemyselnej komory v Nitre je pokračovaním aktivít rezortu na podporu malých a stredných podnikov pod názvom Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta. Podujatie bolo pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka, kde rezort zastrešuje exportné aktivity výkonom ekonomickej diplomacie vo svete.Tretí ročník regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie, hospodárstva a Eximbanky SR s podporou regionálnych komôr SOPK sústreďuje na prezentáciu formy štátnej pomoci a zároveň na výmenu skúseností v podpore exportu.Ako uviedol Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa Eximbanky SR: "Malé a stredné podniky sú nosným pilierom slovenskej ekonomiky a hlavným cieľom Eximbanky SR je aj tento rok podpora exportérov a potenciálnych exportérov z tohto segmentu. Napriek ich rastúcemu exportnému potenciálu však stále majú problém s presadzovaním sa na zahraničných trhoch."Možnosti štátnej pomoci cez špeciálne formy financovania a národné projekty na podporu exportu zástupcova Eximbanky SR, SARIO a SBA a Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Rezort zahraničných vzťahov takto prispieva do spoločnej diskusie prezentáciou možností ekonomickej diplomacie, podporou podnikateľov priamo na zahraničných trhoch, identifikáciou príležitostí vo svete a pravidelným servisom.Podnikatelia v regiónoch sa zhodujú v tom, že očakávajú od štátnych inštitúcií a rezortov aktívnu komunikáciu. Firmy v regiónoch zápasia s nedostatkom pracovných síl, sú pod tlakom digitalizácie, legislatívnych zmien a cenových vyjednávaní a často im nezostávajú kapacity na exportné ambície a hľadanie zdrojov, ktoré s tým súvisia."Súčasná svetová ekonomika je príznačná globalizáciou spotrebiteľských trhov a trhy na to odpovedajú požiadavkami originálnych, výnimočných produktov a služieb. A tu vidím miesto pre Slovensko," uviedol Lukáš Parízek.Napríklad Nitriansky kraj má regionálne špecifiká v poľnohospodárstve a v ostatnej dekáde naberá významnú dynamiku v priemysle. Pozitívnym trendom je rozvoj malých aj stredných podnikov zahraničného a medzinárodného kapitálu vo vidieckom priestore. Takmer tri štvrtiny všetkých podnikov v Nitrianskom samosprávnom kraji tvoria malé podniky s počtom do desať zamestnancov.Skúsenosti a aktuálne výzvy pre Slovensko hodnotí Michal Kozáčik: "Aj keď tradične prevažuje podpora strojárskeho či chemického priemyslu, zaznamenávame aj zvýšený záujem spoločností s projektmi s ekologickým zameraním, či zo softvérových a IT spoločností, ktoré v posledných rokoch zaznamenávajú úspechy nielen v Európe ale aj ďalších krajinách. Na základe skúseností vieme, že slovenskí podnikatelia uprednostňujú najmä osobný kontakt. Uvedomujeme si potrebu ísť za exportérmi aj do vzdialenejších regiónov Slovenska a preto spolupracujeme s inými rezortmi a organizáciami, aby sme im priniesli komplexnú ponuku informácií, ktoré pre ich export potrebujú."Aktivita rezortu diplomacie Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta cielene predstavuje potenciál ekonomickej diplomacie a štátne formy pomoci na podporu exportu slovenských firiem. Po Kluboch SOPK v Žiline, Košiciach, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Nitre bude nasledovať Bratislava. Výsledkom je optimalizácia komunikácie rezortu s podnikateľským prostredím, príprava podnikateľských misií do krajín, ktoré indikujú zástupcovia hospodárskych sektorov a výkon ekonomickej diplomacie na zastupiteľských úradoch vo svete.