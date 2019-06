Riadenie obrany štátu a procesu jej plánovania by sa mohlo zefektívniť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júna (TASR) - Riadenie obrany štátu vrátane procesu jej plánovania by sa mohlo zefektívniť. Predpokladá to novela zákona o obrane Slovenskej republiky, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Podľa Ministerstva obrany (MO) SR návrh tiež spresňuje viaceré pojmy, ako, "a "ozrejmil rezort.Návrh zákona má reflektovať na poznatky z aplikačnej praxe, výsledky analýz systému obrany štátu, ako aj na vývoj bezpečnostného prostredia, nové hrozby a ich riziká. Cieľom je podľa rezortu tiež zefektívniť prípravu a použitie obranných kapacít a podpory obrany, precizovať terminológiu a niektoré ďalšie ustanovenia zákona o obrane Slovenskej republiky.Rezort priblížil, že návrh rovnako precizuje systém vyhodnocovania politicko-vojenskej situácie a dopĺňa proces identifikovania hrozieb a ich rizík. Tým má vytvárať predpoklad na spracovanie a aktualizáciu plánov použitia OS v čase vojny či vojnového stavu a na následnú prípravu armády.Návrh má rovnako ustanoviť vedenie osobných údajov dotknutých osôb v jednotlivých registroch v súvislosti s prevádzkou informačného mobilizačného systému. Ako rezort ozrejmil, systém je určený na zabezpečenie mobilizácie ozbrojených síl.Návrh zákona má podľa rezortu definovať jednotlivé registre informačný mobilizačný systém, taxatívne vymedziť údaje, ktoré sa v registroch vedú, ako aj dobu, do ktorej sú tieto údaje spracovávané. Ministerstvo vysvetlilo, že tento systém prevádzkuje spoločne s okresnými úradmi v sídle kraja na zabezpečenie mobilizácie OS SR. Aj preto návrh zákona upravuje pôsobnosť nielen vlády a samotného ministerstva, ale aj ďalších orgánov štátnej správy.