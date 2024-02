Riaditeľ Machaj odmieta spochybňovanie nestrannosti moderátorov a redaktorov, RTVS reaguje na kontroverzný Blahov status

Nenávistné útoky na novinárov

Fico rozvíril vody v celej Európe

27.2.2024 (SITA.sk) - Riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj odmieta spochybňovanie nestrannosti moderátorov a redaktorov. Odmieta rovnako vyhlásenia o spolitizovaní spravodajstva a publicistiky RTVS. Informovala o tom RTVS v reakcii na status podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu „RTVS dlhodobo čelí útokom, ktorých cieľom je spochybniť objektivitu a verejnoprávnosť inštitúcie a pripraviť tak pôdu pre výmenu manažmentu a zmenu zákona o RTVS," vyhlásil Machaj. Machaj vysvetlil, že práve takéto vyjadrenia podnecujú časť verejnosti k nenávistným prejavom voči konkrétnym moderátorom či redaktorom.„RTVS naďalej poskytuje nestranné, overené a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí na Slovensku. V prípade pochybností o porušení zákona odporúčam dať podnet na Radu pre mediálne služby , ktorá ako jediná môže posudzovať a rozhodovať, či bola dodržaná objektivita poskytnutých informácií," uzavrel riaditeľ RTVS.Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa na svojej sociálnej sieti vyjadril, že Denník N RTVS „od rána do večera šíria lži." Podľa Blahu médiá klamali, že premiér Smer-SD ) si vymýšľa a straší posielaním vojakov na Ukrajinu.„Po tlačovke francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona museli zostať ako obarení. Macron otvorene hovoril o spoločnom postupe vojsk. Bola to najdôležitejšia téma samitu v Paríži. Presne ako spomínal Fico," uviedol Blaha.„Fico rozvíril vody v celej Európe, pretože bol prvý, kto o vysielaní vojakov informoval. Dostal sa na čelo európskeho hnutia za mier. Stal sa poslom všetkých tých Európanov, ktorí nechcú tretiu svetovú vojnu a som na to hrdý. Som hrdý na Slovensko, Boli sme to my, kto povstal proti vojne," vyhlásil Blaha s tým, že Fico to na samite v Paríži povedal jasne a že žiadni slovenskí vojaci nepôjdu bojovať na Ukrajinu proti Rusku.