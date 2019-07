Riaditeľ NÚDCH: Prerástli sme hranice Slovenska

Na archívnej snímke generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 21. júla (TASR) – Generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Ladislav Kužela je na špecializované pracovisko pre detských pacientov hrdý.uviedol pre TASR.Kužela priblížil, že v NÚDCH plánujú dotváranie centier.priblížil.Podľa generálneho riaditeľa by mala pribudnúť aj ubytovňa. Tá by mala ústavu pomôcť uložiť pacienta v blízkosti nemocnice. Mala by fungovať nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Ústav tak chce podľa slov jeho šéfa otvoriť brány pre všetkých pacientov z celého Slovenska.Okrem centra dialýzy by mali pribudnúť aj dve nové operačné sály určené na chirurgické zákroky. "Ich potrebu priniesla doba. Tlak na chirurgické výkony je taký veľký, že v súčasných kapacitách to už v našich priestoroch veľmi nestíhame. Zároveň nám tieto novovytvorené sály umožnia rekonštrukciu už existujúcich," vysvetlil Kužela.Celý proces má viesť k vytvoreniu pavilónu intenzívnej chirurgie. V sálach by sa mali vykonávať tie najťažšie a najzložitejšie výkony. Zároveň by tu malo fungovať jedno poschodie pre deti, ktoré potrebujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Pacienti by tu mali byť manažovaní systémom tzv. plávajúcich lôžok. Každá klinika by tak po novom mala mať toľko lôžok, koľko bude potrebovať.V rámci už existujúceho traumacentra by sa mala logisticky napojiť vyšetrovacia časť, čo by malo podľa Kuželu napomôcť k väčšej plynulosti v ústave.Generálny riaditeľ verí, že financie na plánované zmeny chýbať nebudú.dodal.konštatoval.Podľa Kuželu ústav v súčasnosti nemá problém s nedostatkom lekárov. Predpokladá však, že NÚDCH bude mať v budúcnosti problém so stredným personálom.uzavrel.