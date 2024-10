Riaditeľ Tesca Martin Kuruc sa stal prezidentom združenia Business Leaders Forum

Životopis:

2.10.2024 (SITA.sk) -"Nachádzame sa v dobe výziev. Vidíme potrebu budovať občiansku spoločnosť, otvárať náročné témy, akými je často aj diverzita a inklúzia či klimatická zmena. A práve preto je zoskupenie silných firiem, akým je Business Leaders Forum, dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Pri budovaní lepšieho Slovenska zohrávajú dôležitú úlohu viacerí hráči – štát, občianska spoločnosť, neziskový sektor a významne aj firmy a podnikatelia. Spoločným úsilím firiem vieme budovať lepšie prostredie pre našich zamestnancov, zákazníkov a celú spoločnosť," hovorí, a dodáva: "Som veľmi rád, že vízia Nadácie Pontis a BLF vytvárať silné, zmysluplné spojenia a prinášať pozitívne zmeny v kľúčových témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní je priamo prepojená aj s poslaním Tesca na Slovensku, a to prinášať každý deň niečo navyše – našim zákazníkom, komunitám i celej planéte."Nevyhnutnosťsa podľa neho v súčasnosti ukázala ešte naliehavejšou, najmä keď je spoločnosť na Slovensku silne polarizovaná. ,,V súčasnej polarizovanej realite na Slovensku sa ukazuje ešte zreteľnejšie dôležitosť ísť dobrým príkladom, budovať kultúru rešpektu v rámci firmy aj navonok. Diverzita, rovnosť a inklúzia pomáhajú navrátiť do spoločnosti rešpekt, férovosť a otvorenú komunikáciu," vysvetľuje Martin Kuruc. Tesco od roku 2021 ako prvá spoločnosť na Slovensku publikuje ucelenú správu o diverzite, rovnosti a inklúzii . K aktívnemu budovaniu inkluzívnych pracovísk by rado inšpirovalo aj ostatné firmy."Tešíme sa, že novým prezidentom BLF je práve Martin Kuruc. Stojí na čele spoločnosti, ktorá je v našom združení od samého začiatku, a teda od roku 2004 a má silnú a komplexnú ESG agendu, čo potvrdzujú aj viaceré ocenenia Via Bona Slovakia. Na Martinovi si vážime nielen hĺbkové porozumenie ESG témam, ale aj ľudský, ústretový a rešpektujúci prístup, ktorý je v dnešnej dobe taký potrebný," hovoríSúčasťou agendy nového prezidenta BLF bude aj podpora žien, zmierňovanie rodového rozdielu v odmeňovaní, podpora LGBTQ+ komunity, začleňovanie zdravotne aj sociálne znevýhodnených ľudí do pracovného prostredia aj spoločnosti ako takej, podpora mladých ľudí či seniorov a senioriek aj vnímanie inklúzie a diverzity cez malé drobnosti, ktoré nás robia jedinečnými.Ďalšou dôležitou oblasťou aj srdcovou témou je pre Martina Kurucaprostredia, v ktorom žijeme a pracujeme. Jednou z najväčších výziev je klimatická zmena, ktorú musí ľudstvo vyriešiť spoločne. Tesco si ako prvá spoločnosť na svete stanovilo klimatické ciele už v roku 2009 a odvtedy neustále pracuje na rôznych témach, ako je neplytvanie potravinami, boj proti odpadu, udržateľné obalové materiály, znižovanie emisií z dopravy, jedlo zdravé pre nás aj pre planétu a mnohé ďalšie."Som presvedčený o tom, že BLF bude aj naďalej silným hráčom v najbližších rokoch, možno ešte dôležitejším, než sme predpokladali. Budem úprimne rád, ak budem môcť byť pri tom nielen ako prezident Business Leaders Fora, ale aj proaktívny ambasádor diverzity a inklúzie, podpory životného prostredia, spájania spoločnosti a nie jej polarizácie a nastavovania tých správnych hodnôt," dopĺňa Martin Kuruc.pôsobí v spoločnosti Tesco od roku 2000, pričom aktuálne zastáva pozíciu generálneho riaditeľa Tesca na Slovensku. Do obchodného reťazca nastúpil na pozíciu manažéra potravín v hypermarkete v bratislavskej Petržalke a počas 24 rokov prešiel rôznymi riadiacimi pozíciami. Viedol viaceré tímy v obchodoch malých aj veľkých formátov, v centrálnej kancelárii, kde viedol distribučné tímy, ako aj tím podpory prevádzky na Slovensku a v Českej republike ako prevádzkový riaditeľ. Vďaka tomu nadobudol množstvo riadiacich skúseností a podieľal sa na významných projektoch, ako je napríklad transformácia stredoeurópskeho biznisu, pre ktorý je Slovensko kľúčovým trhom. Od roku 2021 pôsobí ako CEO Tesca na Slovensku, je členom stredoeurópskeho Exec Boardu a Group Business Leaders. Združenie Business Leaders Forum je najstaršou a najvýznamnejšou platformou na Slovensku zameranou na networking, vzdelávanie a výmenu dobrej praxe v témach zodpovedného podnikania (CSR/ESG). Aktuálne má 53 členských firiem. Združenie je administrované Nadáciou Pontis, medzi jeho iniciatívy patrí aj pracovná skupina na podporu dobrovoľníctva Firmy komunite, platforma na podporu diverzity a inklúzie na pracovisku Charta diverzity či Fond pre transparentné Slovensko.Informačný servis