Riaditeľa popradského letiska P. Dujavu napokon odvolali

Riaditeľa Letiska Poprad - Tatry Petra Dujavu v pondelok na mimoriadnom valnom zhromaždení odvolali z funkcie. Potvrdil to Martin Petro z komunikačného odboru Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zamestnanci, ktorí jeho odchod požadovali, tak v najbližších hodinách stiahnu svoje výpovede. Dujava, ktorého odvolali aj z funkcie predsedu predstavenstva, následne oznámil, že zváži právne kroky. Nové dočasné vedenie letiska sa funkcie ujme v utorok 27. septembra.





"Veríme, že týmto sa situácia na popradskom letisku definitívne vyriešila, a že po zmene vo vedení zamestnanci budú aj po 1. októbri pokračovať vo svojej práci tak, ako doteraz," uviedla generálna riaditeľka sekcie výkonu akcionárskych a majetkových práv rezortu dopravy Andrea Farkašová.Spolu s predsedom predstavenstva akcionári, ktorými sú okrem ministerstva aj mestá Poprad a Vysoké Tatry, odvolali aj ďalšiu členku predstavenstva Michalu Klačmanovovú. Od 27. septembra bude funkciu predsedu predstavenstva vykonávať Martin Rakovský, ďalšími členmi sa stali Michal Staňa a Viliam Halás. Na mimoriadnom valnom zhromaždení boli zároveň vymenovaní aj noví členovia dozornej rady Marián Majtán a Lukáš Zozulák. Ide o dočasné riešenie, do pol roka by malo byť vymenované riadne vedenie spoločnosti.Na letisku v súčasnosti pracuje približne 70 ľudí, viac ako dve tretiny z nich podalo pre nespokojnosť s vedením výpoveď ešte v júli. "Sme radi, že to takto dopadlo, bol to ťažký boj. Zamestnanci ako sľúbili, stiahnu výpovede, pretože oni majú záujem pracovať na letisku, len nie pod vedením, ktoré tu bolo. Naše konečné víťazstvo bude vtedy, keď sa s novým vedením dohodneme na takých pracovných a mzdových podmienkach, aké si zaslúžia pracovníci na medzinárodnom letisku," zhodnotil šéf odborov Michal Pavela."Pre mňa je to proces, ktorý prebieha. Podľa môjho názoru sa na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení ukázalo, že je niekde úplne inde skutočný dôvod, prečo tu nemám byť a mal som byť odvolaný," uviedol Dujava, ktorý nateraz nechcel konkretizovať, o aký dôvod išlo. Jeho právny zástupca Peter Weis dodal, že situáciu zanalyzujú. Už však potvrdil, že zvažujú právne kroky vo vzťahu k jednotlivým uzneseniam i konaniu a zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia.Dujava naďalej tvrdí, že si nie je vedomý pochybenia pri výkone svojej funkcie. Zopakoval, že počas jeho vedenia sa spoločnosť dostala do zelených ekonomických čísel. Jeho cieľom bude v najbližšej dobe očistiť svoje meno a vyvrátiť niektoré "nepravdivé informácie", ktoré odzneli v médiách. "Úlohu, ktorú som dostal, som splnil. Vždy som hovoril, že zamestnanci sú kapitál, ktorý je pre spoločnosť najdôležitejší a tak som sa k tomu aj staval. Mojou úlohou bolo postarať sa, aby mali každý mesiac výplatu a to som aj splnil," zdôraznil Dujava. Dodal, že je pripravený z funkcie odísť, avšak zákonným spôsobom.Odchod Dujavu z funkcie požadovali desiatky zamestnancov popradského letiska, ktorí podali aj hromadnú výpoveď. Riaditeľ sa najprv v auguste svojho postu vzdal, neskôr však rezignáciu stiahol. Odvolať sa ho pokúsili na mimoriadnom valnom zhromaždení ešte pred dvoma týždňami. Napokon sa to však stalo až teraz.