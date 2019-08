Riaditeľku SOŠ dvakrát schválila školská rada, aj tak ju nevymenovali

Na snímke predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 25. augusta (TASR) – Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) vyslovili nesúhlas s menovaním Edity Križanovej na post riaditeľky Strednej odbornej školy (SOŠ) veterinárnej v Nitre. Zastupiteľstvo tak na návrh predsedu NSK Milana Belicu rozhodlo aj napriek tomu, že Križanovú do funkcie dvakrát za sebou a s plným počtom hlasov schválila školská rada.Belica návrh na vyslovenie nesúhlasu s menovaním staronovej riaditeľky do funkcie odôvodnil tým, že Križanová vo svojom predchádzajúcom funkčnom období umožnila vykonávanie stavebných prác na škole aj napriek tomu, že so stavebnou firmou kraj ešte nemal podpísanú zmluvu.zdôvodnil Belica svoj návrh.Ako pripomenul, pre situáciu, ktorá vznikla na SOŠ veterinárnej, už vyvodil zodpovednosť u príslušných pracovníkov na Úrade NSK a riaditeľka školy prišla o odmeny a funkčné príplatky.skonštatoval.Riaditeľka školy sa cíti byť nevinná, zároveň pripomenula, že rekonštrukciou školskej budovy zachránila majetok NSK.“ skonštatovala Križanová.Za riaditeľkou stojí aj školská rada, ktorá ju už plným počtom hlasov dvakrát potvrdila vo funkcii.uviedol predseda školskej rady na SOŠ veterinárnej v Nitre Marcel Polička.Po tom, ako školskou radou zvolená riaditeľka nebola ani po druhýkrát menovaná do funkcie, sa bude o riaditeľovi SOŠ rozhodovať tretíkrát. Tentoraz už však podľa zákona nebude o zvolení hlasovať školská samospráva, ale komisia, ktorú vymenuje predseda NSK.