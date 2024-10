Riaditeľku Spišského múzea v Levoči odvolali z funkcie

29.10.2024 - Dáša Uharčeková Pavúková končí na čele Slovenského národného múzea (SNM) Spišského múzea v Levoči , pod ktoré spadá aj Spišský hrad. Potvrdila to pre agentúru SITA s tým, že z pozície riaditeľky ju odvolal dočasne poverený riaditeľ SNM Anton Bittner Na čele inštitúcie so sídlom v Levoči stála rok, predtým pôsobila niekoľko rokov ako zástupkyňa predošlej riaditeľky či v centre marketingu a komunikácie múzea. Uharčeková Pavúková stručne komentovala svoje odvolanie aj na sociálnej sieti.„Bol to intenzívny rok. Ale asi som robila málo. Ďakujem všetkým za spoluprácu. Múzeum a hrad ostane vždy v mojom srdci,“ napísala. Na otázku SITA, či takéto rozhodnutie očakávala, uviedla, že čakať sa to dá stále. K celej záležitosti sa však vyjadrí neskôr.Odvolanie riaditeľky SNM - Spišského múzea k utorkovému dňu potvrdila pre SITA aj vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová „Až do uskutočnenia riadneho výberového konania bude múzeum viesť pani Zdenka Sninčáková zo SNM - Spišského múzea v Levoči," reagovala. Na otázku, čo bolo dôvodom odvolania, neodpovedala.