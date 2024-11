Riaditeľky úsekov SNG žiadajú ministerku Šimkovičovú o dialóg a zmenu vedenia, avizujú podanie výpovedí

Deštruktívne dopady organizačných zmien

Avizujú podanie výpovedí

27.11.2024 (SITA.sk) - Riaditeľky úsekov Slovenskej národnej galérie (SNG) sa obracajú na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ) so žiadosťou o dialóg a zmenu. Ako uviedli v otvorenom liste , nadväzujú tak na ich spoločné krátke stretnutie v SNG."Od odvolania dlhoročnej štatutárky počúvame, ako ministerstvu na národnej galérii záleží, ako sa má rozvíjať, otvárať svetu a všetkým ľuďom – čo sa nám donedávna aj darilo," uviedli.Dodali, že traja poverení riaditelia galérie, Anton Bittner , Miloš Timko a aj súčasný riaditeľ Jaroslav Niňaj podľa nich nedisponujú odbornými ani osobnostnými predpokladmi na riadenie SNG. Sú toho názoru, že organizačné zmeny, ktoré začal Bittner, a v ktorých pokračoval aj Timko, budú mať deštruktívne dopady na celú organizáciu."Minulý týždeň sme sa obrátili na Vás a veľmi sme ocenili Vaše osobné ubezpečenie, že máte vôľu situáciu riešiť a že cítite zlú atmosféru. Vyjadrili ste sa, že od ďalšieho mesiaca dáte do vedenia našej inštitúcie odborníčku, ktorá situáciu upokojí," obracajú sa v liste na ministerku.Dopĺňajú, že výsledkom bolo, že do vedenia SNG sa postavil Niňaj, pričom tvrdia, že prvé spoločné stretnutie s novým štatutárom bolo "plné zastrašovania, vyhrážok a vyšetrovania". Mali počas neho padať slová ako "holubník", "pokojne dajte výpovede" či "posvietim si na vás". Riaditeľky úsekov SNG sú toho názoru, že takto sa situácia neupokojí."Naďalej veríme, že ste svoje slová mysleli úprimne. Pod vedením pána Niňaja nevieme ďalej vykonávať svoju prácu. Už viac nevidíme zmysel opätovne vysvetľovať elementárne veci o fungovaní štátnej inštitúcie a dodržiavaní zákonov. Na galérii nám naozaj záleží, viaceré z nás ju pomáhali budovať mnoho rokov. Výsledkom bol profesionálny tím ľudí, kvalifikovaných odborníkov, nadšených pre svoju prácu. Napätie graduje v celej inštitúcii, všetci zamestnanci sú demotivovaní, cítia nestabilitu, sklamanie a znechutenie," uviedli v otvorenom liste riaditeľky úsekov SNG. Dodali, že takto ďalej nedokážu pracovať a avizujú podanie výpovedí na budúci týždeň.Pod listom sú podpísané riaditeľka Úseku správy zbierok a fondov Mária Bohumelová, riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie Bohdana Hromádková, riaditeľka Úseku finančných operácií a infraštruktúry Gabriela Hamalová, riaditeľka Úseku správy budov Monika Kazimírová a Ľubica Orechovská, riaditeľka Úseku expozícií a výstavnej produkcie.