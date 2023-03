Riaditeľom SND chce byť opäť aj Drlička, o pozíciu sa tiež uchádzajú ďalší traja záujemcovia

Ministerka vyberie vhodného uchádzača

Návrhy z externého prostredia

Zverejnené na stránke

1.3.2023 (SITA.sk) - O post generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) sa uchádzajú štyria záujemcovia. Jedeným z nich je aj bývalý riaditeľ Matej Drlička . V treťom, záverečnom kole verejného vypočutia sa spolu s ním o túto pozíciu budú uchádzať Boris Ažaltovič, Norbert Baxa a Miloslav Oswald. Verejné vypočutie sa uskutoční 7. marca vo Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR. Rezort kultúry o tom informoval v tlačovej správe.Každý uchádzač bude mať k dispozícii nanajvýš 80 minút na svoju prezentáciu. Počas 20 minút môže predstaviť svoj projekt, ďalších tridsať minút má na kladenie otázok poradný orgán. Polhodinu má na otázky k dispozícii i verejnosť, v prípade ich nevyužitia bude môcť klásť ďalšie otázky poradný orgán.Po vypočutí bude poradný orgán hlasovať o uchádzačoch, ktorí nebudú odporúčaní ako vhodní kandidáti na post riaditeľa. Zoznam úspešných kandidátov bude predložený poverenej ministerke kultúry Natálii Milanovej , ktorá vyberie vhodného uchádzača.Poradný orgán, ktorý bude posudzovať kandidátov, bude mať sedem členov. Troch z nich vymenovala priamo ministerka kultúry. Ide o Radoslava Ragača, ktorý bude poradnému orgánu i predsedať, Katarínu Kaszasovú a Józsefa Czajlika. Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku menovala ministerka na návrh osobného úradu MK SR Dianu Čekmeovú.Ďalších troch členov poradného orgánu vymenovala ministerka na základe návrhov z externého prostredia. Pôjde o Jiřího Nekvasila, ktorého navrhla Akademie múzických umění v Prahe, a Mariana Lapšanského, a kolektívneho člena zloženého zo zástupcov zamestnancov divadla, a to Zuzany Kadlčíkovej, Patrika Pačesa, Tomáša Maštalíra a Silvie Nájdenej.Verejné vypočutie je otvorené aj pre verejnosť, a to až do naplnenia kapacity. Otázky budú môcť účastníci klásť len prostredníctvom elektronickej aplikácie Slido, aby sa zaistila možnosť kladenia otázok pre všetkých.Vypočutie tiež bude možné sledovať prostredníctvom profilu ministerstva na sociálnej sieti, alebo ich YouTube kanáli. Projekty rozvoja a riadenia SND by mali byť zverejnené na stránke verejného vypočutia. Prezentácie projektov i životopisy sú už zverejnené.„Verejnosť je oprávnená zasielať informácie umožňujúce identifikáciu možného konfliktu záujmov uchádzača na e-mailovú adresu vybersnd@gmail.com," uviedlo ministerstvo.