Ribery mieri do Fiorentiny, dohodol sa na dvojročnej zmluve

Franck Ribery, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 21. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový veterán Franck Ribery posilní taliansky klub ACF Fiorentina. Tridsaťšesťročný krídelník odcestoval v stredu do Florencie, kde mal následne absolvovať lekárske testy a spečatiť tak svoj príchod k účastníkovi Serie A.Ako informoval Sky sports Italia, Ribery sa dohodol s novým zamestnávateľom na dvojročnej zmluve v hodnote 4,5 milióna eur plus bonusy. Podľa agentúry AFP by malo vedenie Fiorentiny odprezentovať svoju novú zvučnú posilu verejnosti vo štvrtok.Bývalý francúzsky reprezentant v lete ukončil po dlhých 12 rokoch svoje pôsobenie v Bayerne Mníchov. Počas nich získal s bavorským veľkoklubom dokopy 23 trofejí, medzi nimi deväť bundesligových titulov i trofej pre víťaza Ligy majstrov. Do Bayernu prišiel v roku 2007 z Marseille, predtým obliekal dresy Galatasarayu Istanbul, Brestu či Mét.Fiorentina skončila v uplynulej sezóne na 16. mieste Serie A. Novú ligovú sezónu odštartuje sobotňajším domácim súbojom s Neapolom.