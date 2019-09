Ribery zatienil Ronalda, Inter aj vďaka facke De Paula stopercentný

Franck Ribéry ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Florencia 15. septembra (TASR) - Francúzsky futbalista v službách Fiorentiny Franck Ribery bol najvýraznejšou postavou pri sobotňajšej domácej remíze 0:0 s úradujúcim talianskym majstrom Juventusom Turín. Na lavičke hostí sa prvýkrát objavil nový tréner Maurizio Sarri, ktorý musel pre zápal pľúc vynechať úvodné dve kolá Serie A. Spokojný však byť určite nemohol, jeho zverenci totiž prišli prvýkrát v sezóne o body. Zaváhanie "starej dámy" využil Inter Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom, ktorý je po domácom víťazstve nad Udinese 1:0 naďalej stopercentný.Juventus pricestoval do Toskánska povzbudený víťazstvom 4:3 nad Neapolom, no po reprezentačnej prestávke pôsobil unavene. Počas celého duelu vyslal na bránku domácich len štyri strely, zatiaľ čo ich súper zaznamenal až pätnásť pokusov, z ktorých viac ako polovica mierila medzi tri žrde." povedal Sarri.Najvýraznejšou postavou v drese "fialiek" bola letná posila z Bayernu Mníchov Franck Ribéry. Toho bolo plné ihrisko, svojím výkonom zatienil aj hviezdneho Cristiana Ronalda v drese Juventusu.skandoval štadión Artemia Franchio, keď francúzsky veterán v 68. minúte opúšťal ihrisknešetril chválou na Riberyho adresu taliansky denník Gazzeta dello Sport.Uznanie si zaslúži aj Inter Miláno, ktorý pod vedením bývalého trénera Juventusu Antonia Conteho zvíťazil vo všetkých troch dueloch novej sezóny. V sobotu si poradil na domácej pôde s nebezpečným Udinese najtesnejším rozdielom 1:0, keď sa minútu pred koncom prvého dejstva presadila letná posila zo Sassuola Stefano Sensi. Situáciu hráčom "nerazzurri" značne uľahčil stredopoliar Rodrigo De Paul, ktorý dal v 35. minúte facku Antoniovi Candrevovi, za čo videl okamžite červenú kartu. Inter tak po treťom kole kraľuje tabuľke Serie A s plným bodovým ziskom.zhodnotil duel Conte, ktorého citovala agentúra AP. Slovenský stopér Milan Škriniar odohral za Inter celý zápas.