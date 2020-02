Richard Müller naspieval pieseň Chladnej den k českej komédii Štěstí je krásná věc

Hudbu zložil René Rypar

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský spevák Richard Müller naspieval pieseň Chladnej den k novej českej komédii Štěstí je krásná věc Jiřího Nováka.Tvorcovia snímky chceli pôvodne použiť len skladbu Štěstí je krásná věc, podľa ktorej film nesie svoj názov. Napokon však Müllera kontaktovali s prosbou, či by pre projekt nenaspieval ešte jeden song.„Keď mi volali, prišiel mi tento nápad trocha absurdný. Keď mi ale novú pieseň poslali, zmenil som názor,“ prezradil Müller.Skladbu Chladnej den otextovala Gábina Osvaldová. Nahrali ju v štúdiu Creative Music House, hudbu zložil skladateľ René Rypar.„Tento song má inú atmosféru ako Štěstí je krásná věc. Povedal by som, že až epickú. Vypočul som si ho niekoľkokrát, pozrel som si film a dostal som chuť skúsiť to. Ten hudobný podklad je krásny a naozaj ma teší, že mám vo filme nakoniec pesničky dve,“ vyznal sa napokon Müller.Za filmom, ktorý by mal prísť do kín 2. apríla, stojí producentská dvojica Pavel Pásek a Igor Konyukov. V komédii o dvojici, ktorá vyhrala obrovské peniaze, čo však postupne začne narúšať ich vzťah, sa v hlavných úlohách predstavia Petra Hřebíčková a Karel Zima.Po ich boku sa v snímke objavia tiež Jan Dolanský ako brat hlavného hrdinu, Ondřej Pavelka v úlohe ich otca a Marek Taclík ako neprajný sused.V menších úlohách diváci a diváčky uvidia Tomáša Jeřábka, Jiřího Ployhara ml., Zdeňka Godlu, Evu Leinweberovú, Markétu Hrubešovú, Ester Geislerovú, Jaroslavu Pokornú, Martina Písaříka, Davida Novotného, Petra Vaněka, Petra Kotvalda, Leoša Nohu a ďalších.Agentúru SITA o tom informoval Tomáš Karpel zo spoločnosti Universal Music.