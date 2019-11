Richard Raši na konferencii ITAPA 2019 – Slovensko digitalizuje úspešne

Nebudeme priemerní, chceme viac

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.11.2019 (Webnoviny.sk) -Už včera diskutovali zástupcovia Európskej komisie, ÚPVII a Slovenskej akadémie vied o tom, ako to vlastne s digitalizáciou na Slovensku naozaj je. Dnes sa účastníci konferencie dozvedeli o konkrétnych riešeniach, výsledkoch a uskutočnených projektoch."Bojujeme proti byrokracii. Podarilo sa nám odstrániť papierový výpis z obchodného a živnostenského registra, z listu vlastníctva a registra trestov. Od 1. septembra zmizli aj ďalšie výpis, napríklad papierové potvrdenie o návšteve školy," vysvetľuje R. Raši. Podľa ÚPVII sa od zavedenia druhého antibyrokratického balíčka overilo až 7-tisíc študentov. Vydávanie papierových potvrdení je dlhodobo jednou z najväčších zaťaží pre úrady, no najmä ľudí. Očakáva sa, že v krátkom čase sa do virtuálnej podoby presunú všetky. V ďalšom balíčku by sa mali odstrániť papierové kópie rodného listu, sobášneho a úmrtného listu. Zaujímavým faktom je, že v roku 2018 občania predložili úradom 1,77 milióna kópií a zaplatili za ich vyhotovenie 133 170 eur.Cieľ je jasný – vyvinúť a zaviesť moderný digitálny štát, v ktorom si úrady navzájom poskytujú údaje a nezaťažujú občanov. Zníženie byrokracie totiž nie je trendom len na Slovensku, ale aj v rámci jednotnej politiky Európskej únie. Na to, aby sme boli efektívni však potrebujeme viac ako len financie, potrebujeme expertov. Koncepcia ľudských zdrojov v IT vo verejnej správe je strategickým plánom, ktorý by mal jednotlivým úradom na Slovensku pomôcť nielen získať odborníkov, ale aj umožniť im poskytnúť kariérny rast.To, že Slovensko ašpiruje na status jednej z najmodernejších krajín svedčí aj fakt, že ÚPVII plánuje zriadenie bezplatných WiFi zón v obciach. "Dnes už Slovensko splnilo ďalší medzinárodný záväzok, ktorým je pokrytie minimálne 50 % domácností internetom s rýchlosťou nad 100 megabitov do roku 2020," dodáva R. Raši. Podpísané sú zmluvy s takmer 300 úspešnými mestami a obcami. Ďalšie aktivity úradu sú zameraná aj na vytvorenie osobného mobilného ID, vývoj lietajúceho auta alebo dodávky špičkových leteckých simulátorov pre tréningy pilotov.Inzercia