Richard Rybníček bude kandidovať na prezidenta Únie miest Slovenska

Na archívnej snímke Richard Rybníček.

Trenčín 30. mája (TASR) – Primátor Trenčína Richard Rybníček sa bude na júnovom sneme v Bratislave uchádzať o post prezidenta Únie miest Slovenska (ÚMS). Podľa vlastných slov má podporu všetkých primátorov krajských miest. Na podporu kandidatúry lobuje aj medzi primátormi ostatných miest.skonštatoval Rybníček.Ako dodal, Bratislava, Trnava a Prešov sú členmi Únie miest Slovenska, na stretnutí primátorov krajských miest v Košiciach deklarovali podľa neho vstup do ÚMS aj Žilina, Banská Bystrica, Košice a Nitra. Vystúpenie Trenčína zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vstup do ÚMS schválili v stredu (29. 5.) poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Podľa Rybníčka k 1. júnu vystúpi zo ZMOS aj Trnava, ostatné krajské mestá zostávajú členmi oboch stavovských organizácií.Rybníčkovou prioritou v ÚMS bude podľa vlastných slov príprava zásadného dokumentu reformy verejnej správy nielen v rámci komunálu, ale v rámci štátu.zdôraznil trenčiansky primátor s tým, že na čele špecializovanej profesijnej skupiny by mal stáť Viktor Nižňanský.