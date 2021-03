Richard Sulík predpokladá, že prezidentka Čaputová vymenuje novú vládu 1. apríla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík predpokladá, že prezidentka Zuzana Čaputová by mohla novú vládu vymenovať vo štvrtok 1. apríla.Povedal to v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Doplnil, že nevie, či nový premiér Eduard Heger OĽaNO ) zvolá ešte tento týždeň rokovanie vlády.Sulík sa podľa svojich slov vráti do funkcie ministra hospodárstva, Branislav Gröhling (SaS) bude minister školstva a Ivan Korčok (nom. SaS) šéf rezortu diplomacie. Tieto rezorty už za svoje ročné pôsobenie podľa neho poznajú.