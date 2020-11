Richard Sulík predstaví svoj pandemický plán. Rátať by mal s 36 obvodmi, prezradil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.11.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) má predstaviť svoj pandemický plán v pondelok o 9:00. Uviedol to v diskusnej relácii Na Telo televízie Markíza.Priblížil, že by mal rátať s 36 obvodmi, ktoré by kopírovali obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva . Obvody, ktoré by boli najviac zamorené, by mali podľa neho opatrenia najprísnejšie.Premiér Igor Matovič (OĽaNO) 18. novembra po rokovaní vlády povedal, že pandemický plán, ktorý pripravuje strana Sloboda a Solidarita (SaS) na čele so Sulíkom, nie je relevantný.Predseda vlády vyzval predsedu SaS, že ak príde do nedele 15. novembra s plánom, ktorý zníži do 30. novembra sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s koronavírusom. Dodal, že ak SaS niečo pripraví, má to ponúknuť krajinám, kde situáciu nezvládajú.Zároveň doplnil, že ak Sulíkovi odobrí plán pandemická komisia , konzílium odborníkov a Ústredný krízový štáb , tak ho budú akceptovať. Potom však celé Slovensko zmení podľa neho smer a nepôjde dopredu, ale dozadu.