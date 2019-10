Richter a Raši spochybňujú údajné páchanie trestnej činnosti ministrov

Na snímke zľava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Sobrance 22. októbra (TASR) – Údajné spáchanie trestnej činnosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) odmietol. Dodal, že je pripravený spolupracovať a chce k veci vypovedať čím skôr - aj keď nevie k akej. Povedal to na margo informácií, že sprostredkovateľ vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej Zoltán A. by chcel pred vyšetrovateľom vypovedať aj o korupcii dvoch ministrov súčasnej vlády. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) tieto vyjadrenia označil za podozrivé a nedôveryhodné.povedal Richter po utorkovom výjazdovom rokovaní vlády v Sobranciach s tým, že je v maximálnej miere pripravený prijať zodpovednosť a komunikovať, ak bude o to požiadaný. "dodal.Vicepremiér pripomenul, že jeho meno zatiaľ v uvedenej veci spomenuté nebolo.uviedol Raši.Spravodajský portál Aktuality.sk informoval o tom, že Zoltán A. mal spomenúť mená ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD) a ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), keď navrhol, že bude vypovedať o protiprávnej činnosti dvoch členov vlády výmenou za nižší trest. Saková vo svojom stanovisku uviedla, že má svedomie čisté a nevie o žiadnej protiprávnej činnosti, ktorej sa údajne mala dopustiť.