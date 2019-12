Richter: EÚ by mala vyrokovať podmienky pri brexite pre všetky štáty

Ján Richter, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. decembra (TASR)- Slovensko presadzuje, aby Európska únia (EÚ) vyrokovala v prípade brexitu rovnaké podmienky pre všetky krajiny so Spojeným kráľovstvom. Uviedol to v piatok minister práce Ján Richter (Smer-SD).Vláda britského premiéra Borisa Johnsona by mala v piatok predložiť v parlamente návrh zákona, na základe ktorého bude môcť Spojené kráľovstvo v januári vystúpiť z Európskej únie.Podľa ministra by nemalo význam, aby každá krajina sama za seba rokovala s Britániou o podmienkach pracujúcich v tejto krajine z iných štátov." skonštatoval Richter s tým, že platiť by mala reciprocita zo strany Británie. Týkať sa má mobility pracovnej sily, Slovákom pracujúcim v Británii majú byť zabezpečené aj sociálne a rodinné práva.dodal Richter.