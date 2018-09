Richter: SR naďalej reguluje príchod pracovníkov z tretích krajín

Ján Richter, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 20. septembra (TASR) - Slovensko podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) na rozdiel od krajín V4 naďalej ostáva krajinou, ktorá reguluje prísun pracovnej sily z takzvaných tretích krajín. Šéf rezortu práce to zdôraznil na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave s tým, že to je aj podstatou stratégie integrácie pracovnej sily z takzvaných tretích krajín na slovenskom trhu práce.Materiál chce minister predložiť v pondelok 24. septembra na rokovanie hospodárskej a sociálnej rady vlády. Následne by sa ním mala v stredu 26. septembra zaoberať vláda.opísal Richter. Aby napríklad tam, kde sa doteraz rozhoduje 90 dní, sa po novom rozhodlo do 30 dní.dodal šéf rezortu práce.Stratégia má priniesť opatrenia nielen v rezorte práce, ale aj v rezorte vnútra, školstva, dopravy a zahraničných vecí. Súčasne by mala obsahovať aj úlohy pre samosprávu. Podľa Richtera sú v nej kroky, ktoré sú krátkodobé, teda do roku 2020, a tiež dlhodobé do roku 2030.Dokument by sa mal zaoberať nielen integráciou zamestnancov z tretích krajín v pracovnom procese, ale tiež aj ich integráciou v pobyte na Slovensku.dodal Richter.Priblížil, že v súčasnosti na Slovensku legálne pracuje celkovo 62.463 cudzincov. V auguste ich pribudlo 2327, z čoho bolo 942 ľudí z krajín EÚ.