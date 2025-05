Richter ubezpečuje, že Fico je vo fyzickej aj psychickej forme. Jeho účasť v Moskve považuje za logickú

Premiér podľa Richtera zvláda aj psychickú záťaž

Opozícia do Kyjeva podľa Viskupiča zatiaľ necestuje

3.5.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) je podľa predsedu poslaneckého klubu strany Smer-SD Jána Richtera v dobrej fyzickej kondícii. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase v súvislosti s tým, že premiér zrušil svoj program pri príležitosti Sviatku práce (1. mája).Richter pripomenul, že predseda vlády má za sebou viacero operácií, okrem iných aj v súvislosti s atentátom , ktorý bol na neho spáchaný 15. mája 2024 v Handlovej. Richter podotkol, že sa blíži výročie tohto atentátu, špekuloval o tom, že u Fica môže ísť o psychické dôsledky, keďže sa vtedy v podstate druhýkrát narodil.Premiér je ale podľa neho v dobrom stave aj po psychickej stránke. V platnosti podľa Richtera ostáva Ficov zámer cestovať do Moskvy pri príležitosti osláv ukončenia druhej svetovej vojny. Premiérovu cestu podľa jeho slov treba vnímať v určitom systéme a nenahliadať na ňu v kontexte súčasného konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ale v kontexte toto, že ide o ukončenie druhej svetovej vojny. Pripomenul aj úlohu Červenej armády pri ukončení vojny.Richterov diskusný oponent Marián Viskupič Sloboda a Solidarita ) je toho názoru, že v súčasnosti je nemiestne cestovať do Moskvy. „Nemal tam ísť," uviedol na margo premiérovej cesty. „Obávam sa, že mu ide o fotku s Vladimirom Putinom (ruský prezident)," myslí si tiež opozičný poslanec.Viskupič tiež v súvislosti s návrhom lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča , aby opozícia spoločne cestovala do Kyjeva, uviedol, že pokiaľ vie, SaS zatiaľ s matovičovcami do Kyjeva cestovať nebude. Viskupič sa tiež obáva toho, že vláda, hoci opakovane hovorí o zahraničnej politike na „všetky štyri svetové strany", zanedbáva Západ. Zdôraznil, že odtiaľ pritom pochádza väčšina investícií na Slovensku. Krajina je podľa neho osamotená, poukázal aj na ekonomický aspekt izolácie.