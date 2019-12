Richter: V štátnej a verejnej správe musia mať adekvátne odmeňovanie

Na archívnej snímke Ján Richter. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 9. decembra (TASR) - Štátna správa nemôže byť "odpadovým košom" na ľudí, ktorých by neprijala súkromná sféra. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) po pondelňajšom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR v súvislosti so zvyšovaním platov ľuďom v štátnej a verejnej správe v roku 2020 o 10 %.spresnil Richter.podčiarkol Richter.povedala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová. Aj po budúcoročnom 10-percentnom zvýšení budú podľa nej mnohí zamestnanci platovo podhodnotení.zdôraznil Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Zamestnávateľov podľa neho skôr vyrušuje zvyšujúci sa počet zamestnancov v štátnom a verejnom sektore.Podľa Mária Lelovského, 1. viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), by mala digitalizácia verejnej a štátnej správy priniesť okrem iného aj znižovanie počtov zamestnancov.dodal Lelovský.