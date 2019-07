Ridley Scott nakrúti historickú snímku The Last Duel, hlavné roly stvárnia Matt Damon a Ben Affleck

Ben Affleck

Ben Affleck, celým menom Benjamin Geza Affleck-Boldt, sa do povedomia verejnosti dostal snímkami Flákači (1995) a Hľadám Amy (1997) režiséra Kevina Smitha.



Neskôr účinkoval vo filmoch ako Zamilovaný Shakespeare (1998), Armageddon (1998), Dogma (1999), Pearl Harbor (2001), Najväčšia hrozba (2002), Otcom na plný úväzok (2004), Zabiť eso (2006), Nie je z teba až tak paf (2009), Na odstrel (2009) či v krimidráme Mesto (2010), ktorú rovnako ako snímku Zbohom baby (2007) sám režíroval.



V roku 2012 na seba upozornil politickým trilerom Argo, ktorý získal Oscara v kategórii Najlepší film a Affleck si za réžiu vyslúžil napríklad ceny BAFTA a DGA či Zlatý glóbus. Predstavil sa tiež v snímkach Hra na hrane (2013), Stratené dievča (2014), Účtovník (2016), Pod rúškom noci (2016), Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti (2016), Justice League (2017) alebo Triple Frontier (2019).







Matthew Paige Damon

Matthewa Paigea Damona môžu diváci poznať aj zo snímok Zachráňte vojaka Ryana (1998), Talentovaný pán Ripley (1999), Kliatba bratov Grimmovcov (2005), Invictus (2009), Zelená zóna (2010), Správcovia osudu (2011), Kúpili sme ZOO (2011), Elysium (2013), Liberace (2013), Veľký čínsky múr (2016) či krimi komédie Dannyho jedenástka (2001) a jej pokračovaní. Známy je aj zo série o agentovi Jasonovi Bournovi.







Ridley Scott

Ridley Scott má na konte tri nominácie na Oscary za réžiu snímok Thelma a Louise (1991), Gladiátor (2000) a Čierny jastrab zostrelený (2001), pričom štvrtú mu v roku 2016 v kategórii Najlepší film vyniesla produkcia Marťana (2015), v ktorom si zahral Damon.



Nakrútil napríklad aj filmy Votrelec (1979), Blade Runner (1982), 1492: Dobytie raja (1992), G.I. Jane (1997), Hannibal (2001), Podvodníci (2003), Kráľovstvo nebeské (2005), Dobrý ročník (2006), Americký gangster (2007), Pavučina lží (2008), Robin Hood (2010), Prometheus (2012), Konzultant (2013), Exodus: Bohovia a králi (2014), Votrelec: Covenant (2017) alebo Všetky prachy sveta (2017).





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.7.2019 (Webnoviny.sk) - Anglický režisér Ridley Scott nakrúti historickú snímku The Last Duel, v ktorej hlavné roly stvárnia americkí herci Ben Affleck a Matt Damon. Novinka bude adaptáciou románu The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France (2005) od Erica Jagera.Obaja herci sa podieľajú na scenári filmu, ktorý s nimi píše Nicole Holofcener. Je to ich prvá scenáristická spolupráca od filmu Dobrý Will Hunting (1997), za ktorého scenár získali Oscara aj Zlatý Glóbus a obaja si v ňom aj zahrali. Affleck, Damon i Scott sa pod projekt podpíšu aj ako producenti.The Last Duel je príbehom o pomste, v ktorom sa proti sebe postavia dvaja niekdajší priatelia - normanský rytier Jean de Carrouges a šľachtic Jacques Le Gris. De Carrouges musel odísť na vojnu a po svojom návrate obviní Le Grisa zo znásilnenia jeho manželky Margerite de Carrouges, ktorej nikto neverí.Rytier sa preto obráti na francúzskeho kráľa, aby zmenil rozsudok grófa Pierrea d’Anencona, ktorý favorizuje Le Grisa. Kráľ dovolí, že vo veci rozhodne súboj na život a na smrť. Toho z mužov, ktorý prežije, vyhlásia za víťaza, keďže to bude znamenie od Boha. Navyše, ak de Carrouges prehrá, jeho manželku potrestajú upálením na hranici za falošné obvinenie.