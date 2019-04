Riečne prístavy v Bratislave a Komárne čaká rozvoj

Na archívnej snímke komárňanský prístav. Foto: TASR - Ladislav Vallach Foto: TASR - Ladislav Vallach

Bratislava 20. apríla (TASR) - Dlhodobou výzvou a víziou spoločnosti Verejné prístavy je i v tomto roku obnovenie postavenia verejných riečnych prístavov SR v národnej ekonomike, aj v medzinárodnej koridorovej sieti TEN-T ako rovnocennej, ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s prepojením na cestnú a železničnú dopravu. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Martin Kontúr.V roku 2018 začala spoločnosť dva zásadné projekty modernizácie dunajských prístavov, Stratégiu rozvoja verejného prístavu Bratislava – fáza II a Master plan a štúdiu realizovateľnosti verejného prístavu Komárno.Projekt rozvoja verejného prístavu Bratislava nadväzuje na výsledky Stratégie rozvoja verejného prístavu Bratislava z roku 2016.priblížil. Ďalej ide o vypracovanie podnikateľského plánu vrátane marketingovej stratégie a definovanie budúcej funkcionality prístavu v súvislosti s regionálnymi, národnými či medzinárodnými logistickými spojeniami. Prostredníctvom Master planu a štúdie realizovateľnosti verejného prístavu Komárno vznikne dokumentácia na definovanie rozsahu a spôsobu jeho modernizácie.V roku 2019 pracuje spoločnosť na projektoch naštartovaných od druhej polovice roku 2016 až po koniec roka 2018. Tieto projekty národného a nadnárodného významu pred realizáciou prechádzajú prípravnou fázou, ktorá zahŕňa predprojektovú prípravu, štúdiu realizovateľnosti a prípravu projektovej dokumentácie, až následne je možná realizácia.konštatoval hovorca Kontúr.Spoločnosť je zapojená do troch nadnárodných rozvojových projektov s podporou Európskej únie.V prístave Bratislava bolo v roku 2018 preložených celkovo 1,541 milióna ton (t) tovaru, v prvom štvrťroku 2019 bolo preložených celkovo 523.369 t tovaru. V prístave Komárno bolo v roku 2018 preložených spolu 24.146 t tovaru, v prvom štvrťroku tohto roka to bolo celkovo 9898 t tovaru, uzavrela spoločnosť Verejné prístavy.