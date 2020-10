Rieka Slatina sa vyliala z koryta a ohrozuje domy, situácia sa môže ešte zhoršiť

S plnením vriec neprestávajú

Malo by aj snežiť

14.10.2020 (Webnoviny.sk) - Rieka Slatina sa vyliala z koryta v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen a zaliala okolie.Ako agentúru SITA informovala starostka obce Mária Klimentová, rieka sa vyliala z koryta už v utorok pre neustávajúci dážď a ohrozuje obydlia pri železničnej stanici. Situácia sa v stredu 14. októbra nezlepšila a voda stále neklesá.„Máme od utorka pripravené protipovodňové vaky, chránime si komunikácie a obydlia. Naplnili sme viac ako 400 vriec a ešte chystáme ďalšie, lebo má stále pršať. Práve v úseku, ako je železničná stanica, sú ohrozené domy oproti nej. Do príbytkov sa zatiaľ voda nedostala, ale na Ulici SNP sa prelial prítok cez mostíky a v dvoch príbytkoch už je voda,“ objasnila aktuálnu situáciu starostka Zvolenskej Slatiny.Ako informuje na stránke banskobystrické krajské riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, z dôvodu pretrvávajúcich silných dažďov v Banskobystrickom kraji došlo v utorok na viacerých vodných tokoch k zvýšeniu vodných hladín a bol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity.V obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen sa vyliala rieka Slatina, v stanici Môťová v stredu už vyhlásili III. stupeň povodňovej aktivity. Hasiči situáciu na vodných tokoch naďalej monitorujú.Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu má na celom území Banskobystrického kraja až do nočných hodín pršať, pričom platí výstraha II. stupňa.Súčasne v niektorých okresoch môže nasnežiť od jedného do 10 centimetrov snehu s výstrahou I. stupňa a v okrese Brezno a Banská Bystrica sa k tomu pridá na horách vietor s rýchlosťou 30 až 37 metrov za sekundu, ktorý hrozí až do štvrtkového rána.