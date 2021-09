Riešenie problémov s potravinovými púšťami sa odďaľuje, ZMOS chce dotácie

Potravinovými púšťami sa nazývajú obce, v ktorých sa nenachádza kamenná predajňa potravín . Na Slovensku sa aktuálne podľa odhadov nachádza 839 takýchto obcí. Celkovo 700 z nich patrí do veľkostnej kategórie od 200 do 500 obyvateľov a 139 obcí má menej ako 100 obyvateľov.

18.9.2021 (Webnoviny.sk) -Riešenie problematiky potravinových púští rezortne spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) . To aktuálne so ZMOS vedie rokovania o tom, z akých zdrojov budú dotácie na fungovanie predajní poskytované.Kamenné prevádzky potravín totiž v malých obciach nemusia byť ziskové. Na pokrytie nákladov spojených s ich prevádzkou preto bude potrebné poskytnutie dotácií.ZMOS chce, aby dotácie na predajne poskytoval rezort pôdohospodárstva. Ten podľa Kaliňáka má záujem situáciu riešiť, zastáva však názor, že peniaze by prevádzkam mali poskytovať vyššie územné celky (VÚC).Kaliňák považuje za prvý dôležitý krok novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, v ktorej bude zakotvené aj poskytovanie kompenzačných nástrojov.Pre spustenie pilotného projektu a prípadnej ostrej prevádzky predajní však bude potrebné doriešiť zdroj poskytovania grantov.„Pokiaľ MPRV SR navrhne model dotačných schém pre riešenie problematiky potravinových púští, samosprávne kraje sú pripravené o ňom rokovať. Rovnako sme pripravení v Trnavskom kraji v spolupráci so ZMOS spustiť pilotný projekt na riešenie problému potravinových púští,“ povedal pre agentúru SITA predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič Ten zatiaľ s rezortom pôdohospodárstva o téme poskytovania dotácií na potravinové púšte nerokoval.ZMOS by chcel spustiť pilotný projekt kamenných predajní potravín a nepotravinového tovaru v tých obciach, ktoré už majú existujúce sociálne podniky.Predajne by v prvej fáze mali obyvateľom zabezpečovať prístup k potravinám a nepotravinovému tovaru, akým je drogéria. V prípade úspechu pilotného projektu by predajne mohli neskôr poskytovať obyvateľom aj poštové služby či predaj liekov bez lekárskeho predpisu.Štart pilotného projektu bol pôvodne odhadovaný na jún tohto roku, jeho začiatok však napokon zbrzdila zmena na poste ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.